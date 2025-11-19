Donald Trump difende Mohammed bin Salman sull’omicidio di Jamal Khashoggi

Internazionale.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, difendendolo con forza riguardo all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

