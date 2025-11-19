Donald Trump difende Mohammed bin Salman sull’omicidio di Jamal Khashoggi
Il 18 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, difendendolo con forza riguardo all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non una, ma due cerimonie di saluto, più una cena di gala. Un’accoglienza che non è stata riservata a nessun capo di Stato finora, quella che Donald Trump ha offerto al principe saudita Mohammed Bin Salman, arrivato ieri a Washington. “Un grande alleato, - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump: le ambasciate USA daranno priorità agli appuntamenti per i visti a chi ha biglietti per i Mondiali 2026. Vai su X
Donald Trump difende Mohammed bin Salman sull’omicidio di Jamal Khashoggi - Il 18 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, difendendolo con forza riguardo all’omicidio del giornalista Jam ... Lo riporta internazionale.it
Trump difende bin Salman sulla morte del giornalista Khashoggi: «Non ne sapeva nulla». E attacca la giornalista di Abc - Il presidente Usa difende il principe ereditario saudita in merito all'uccisione del giornalista ... Riporta msn.com
Trump incontra bin Salman, lo difende su Khashoggi e conclude accordi miliardari per gli Usa - Su Gaza il principe saudita ribadisce che Riad entrerà negli Accordi di Abramo solo se si costituirà uno Stato palestinese ... Lo riporta tg.la7.it