Don Benzi per i 100 anni nascita incontro a Bruxelles

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles. Centenario di don Oreste Benzi. Europarlamentari di diverse forze politiche propongono la creazione di un commissario per il diritto alla pace, nel segno dell’impegno del sacerdote. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

