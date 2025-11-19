Dodici impegni per una Puglia più verde e giusta | le proposte di Legambiente ai candidati presidenti
Un documento in dodici punti, tanti quanti gli impegni che Legambiente chiede ai candidati presidenti della Regione Puglia di assumere, "uno per ogni mese" del primo anno di governo. E' l'iniziativa che l'associazione ambientalista ha messo in campo in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.La. 🔗 Leggi su Baritoday.it
