DJI Osmo Action 6 introduce l’apertura variabile nelle action cam su un sensore da 1 1,1
La nuova action cam adotta un sistema a diaframma variabile e un sensore quadrato da 11,1", migliorando di conseguenza gamma dinamica, resa notturna e flessibilità di ripresa. 🔗 Leggi su Dday.it
