DJ Jurij accende le notti di novembre al The Beach di Sharm
Quando a fine novembre in Italia il freddo incalza, a Sharm El Sheikh c’è chi si concede serate di pura leggerezza. Al The Beach Luxury Club, la musica di DJ Jurij, gli spettacoli e l’atmosfera del mare di notte trasformano una semplice uscita in un ricordo intenso, fatto di ritmo e sorrisi. Le notti di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
2 novembre del 2000. A Houston sono da poco passate le 3 del mattino. 400 km sopra Houston, tre uomini cercano di affacciarsi dagli oblò di una navetta Sojuz in orbita attorno alla Terra. Sono il Comandante russo Jurij Gidzenko, l'Ingegnere di Volo Sergei K - facebook.com Vai su Facebook