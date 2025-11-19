Disturbi d’ansia e attacchi di panico In sette mesi 265 richieste di aiuto
Sono stati 265 dalla fine di febbraio al 30 settembre di quest’anno gli accessi al servizio di Psicologia delle Cure Primarie attivato dall’ Asst di Lodi nelle Case di Comunità di Codogno, Casalpusterlengo, Sant’Angelo e, a Lodi, temporaneamente, in via Fissiraga 15. Per il 66% si è trattato di popolazione femminile. Il 34% delle richieste sono state dettate da disturbi d’ansia. La maggioranza delle richieste di aiuto (per le quali non c’è bisogno di prescrizione del medico curante) è arrivata da persone di età compresa tra i 25 e i 50 anni (31%) e tra i 51 e i 65 anni (35%). Il servizio di Psicologia delle Cure Primarie è pensato per i disturbi emotivi più comuni: sindromi fobici da attacchi di panico e da disadattamento; disturbi d’ansia, somatici senza spiegazione organica, depressione episodica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
