discoteca senza licenza nove denunciati da polizia e guardia di finanza

Tempo di lettura: < 1 minuto Nove persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza perché ritenute responsabili di aver organizzato a Caserta serate danzanti in una discoteca senza però mai aver richiesto né ottenuto l’autorizzazione prevista dalla legge.   Gli investigatori contestano i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, omesso avviso di riunione in luogo pubblico e esercizio dell’attività di ‘buttafuori’ senza aver mai conseguito la prevista licenza amministrativa.   Gli accertamenti, realizzati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta con i poliziotti del Commissariato di Maddaloni e i finanzieri del Nucleo Operativo di Caserta, sono partiti in seguito alle numerose serate organizzate dalle persone denunciate con artisti e Dj, che hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazzi di giovane età; c’erano anche i buttafuori di una società privata di licenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

