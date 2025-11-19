Diritti tv UEFA altro round di offerte per il quadriennio 2027-2031 | obiettivo 5 miliardi di euro ecco cosa sta accadendo
Diritti tv UEFA, previsto un altro round di offerte per il quadriennio 2027-2031: si cerca di raggiungere l’obiettivo di 5 miliardi di euro, cosa succede. La UEFA alza la posta in gioco e ridisegna il futuro economico del calcio europeo. Per il ciclo di diritti televisivi relativo al quadriennio 2027-2031, l’organo di governo del calcio continentale ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere quota 5 miliardi di euro a stagione, un incremento significativo rispetto agli attuali 4,4 miliardi. Una strategia aggressiva che, come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, ha portato l’organizzazione ad avviare oggi un secondo turno di aste, dopo che le prime offerte ricevute dai broadcaster non sono state ritenute sufficienti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
