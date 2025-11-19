Diritti tv UEFA altro round di offerte per il quadriennio 2027-2031 | obiettivo 5 miliardi di euro ecco cosa sta accadendo

Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diritti tv UEFA, previsto un altro round di offerte per il quadriennio 2027-2031: si cerca di raggiungere l’obiettivo di 5 miliardi di euro, cosa succede. La UEFA alza la posta in gioco e ridisegna il futuro economico del calcio europeo. Per il ciclo di diritti televisivi relativo al quadriennio 2027-2031, l’organo di governo del calcio continentale ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere quota 5 miliardi di euro a stagione, un incremento significativo rispetto agli attuali 4,4 miliardi. Una strategia aggressiva che, come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, ha portato l’organizzazione ad avviare oggi un secondo turno di aste, dopo che le prime offerte ricevute dai broadcaster non sono state ritenute sufficienti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

diritti tv uefa altro round di offerte per il quadriennio 2027 2031 obiettivo 5 miliardi di euro ecco cosa sta accadendo

© Juventusnews24.com - Diritti tv UEFA, altro round di offerte per il quadriennio 2027-2031: obiettivo 5 miliardi di euro, ecco cosa sta accadendo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diritti tv uefa altroDiritti TV Champions League: anche Netflix e Amazon in lizza per l'Italia - La UEFA punta a 5 miliardi a stagione coi nuovi diritti TV Champions 2027- Secondo tech.everyeye.it

Gara d'appalto per diritti TV EURO - La gara d'appalto per i diritti di trasmissione di UEFA EURO 2012™ fuori dall'Europa è iniziata venerdì e si concluderà il 1° marzo. Lo riporta it.uefa.com

Diritti tv, il governo studia il ritorno alla vendita in esclusiva - Lo prevede la bozza di un disegno di legge che delega il governo a riformare il sistema della vendita ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Diritti Tv Uefa Altro