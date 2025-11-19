DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre | annuncio sul rinnovo di Yildiz Bailey ancora out LIVE
Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) In attesa dei sorteggi di domani, che tracceranno il percorso dell’Italia ai playoff verso i Mondiali, si riaccendono i motori in vista di campionati e coppe e si preparano le prime mosse di calciomercato verso gennaio. Juventus e non solo al lavoro, per i possibili acquisti invernali. LIVE 17:30 19 Novembre Roma, Bailey e Ndicka ancora out: la situazione. Giornata di allenamento a Trigoria, con Ferguson che si è allenato anche oggi in gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
?Tutte le partite della Serie A in diretta!? Segui con noi ogni match! Atmosfera unica, maxi schermo e tanta passione calcistica! Questo weekend trasmetteremo: •? ?Sabato 22/11 alle 18:00 Fiorentina vs Juventus •? ?Domenica 23/11 alle 20:45 Int - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 Vai su X
DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre LIVE - Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato. Si legge su calciomercato.it
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: vincono Fiorentina e Bologna, Roma ko in casa per 2-1 con il Plzen LIVE - Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona ... calciomercato.it scrive