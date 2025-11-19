DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre | annuncio sul rinnovo di Yildiz Bailey ancora out LIVE

Calciomercato.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) In attesa dei sorteggi di domani, che tracceranno il percorso dell’Italia ai playoff verso i Mondiali, si riaccendono i motori in vista di campionati e coppe e si preparano le prime mosse di calciomercato verso gennaio. Juventus e non solo al lavoro, per i possibili acquisti invernali. LIVE 17:30 19 Novembre Roma, Bailey e Ndicka ancora out: la situazione. Giornata di allenamento a Trigoria, con Ferguson che si è allenato anche oggi in gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta tutte le notizie di mercoled236 19 novembre annuncio sul rinnovo di yildiz bailey ancora out live

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre: annuncio sul rinnovo di Yildiz. Bailey ancora out LIVE

Argomenti simili trattati di recente

diretta tutte notizie mercoled236DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre LIVE - Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato. Si legge su calciomercato.it

DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: vincono Fiorentina e Bologna, Roma ko in casa per 2-1 con il Plzen LIVE - Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Tutte Notizie Mercoled236