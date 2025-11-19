DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre | annuncio di Chiellini sul rinnovo di Yildiz LIVE
Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) In attesa dei sorteggi di domani, che tracceranno il percorso dell’Italia ai playoff verso i Mondiali, si riaccendono i motori in vista di campionati e coppe e si preparano le prime mosse di calciomercato verso gennaio. Juventus e non solo al lavoro, per i possibili acquisti invernali. LIVE 14:58 19 Novembre Chiellini: "Rinnovo Yildiz? C'è la volontà di tutti". Giorgio Chiellini è intervenuto al Social Football Summit, parlando anche del rinnovo di Kenan Yildiz: “Stiamo lavorando, con calma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Verso il Mondiale: Tutte le partite dell'Italia in diretta su Rai Sport La Divisione Calcio a cinque ha annunciato che tutte le gare della nazionale italiana, nel girone eliminatorio, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport con commento in italiano. Per col - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 Vai su X
DIRETTA | Le notizie di domenica 16 novembre LIVE - Tutte le notizie live di domenica 16 novembre su Calciomercato. Si legge su calciomercato.it
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: vincono Fiorentina e Bologna, Roma ko in casa per 2-1 con il Plzen LIVE - Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona ... Segnala calciomercato.it