Dimensionamento scolastico Consiglio di Stato accoglie ricorso Mim contro Regione Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Dimensionamento scolastico in Campania, il Consiglio di Stato accoglie ricorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I giudici di Palazzo Spada sospendono la decisione del Tar Campania, adottata lo scorso 21 ottobre. Un mese fa, il tribunale amministrativo regionale aveva accolto il reclamo della Regione Campania, che contestava il diniego del Ministero a rideterminare il contingente di dirigenti per gli anni scolastici 20242025, 20252026 e 20262027. Il provvedimento del Consiglio di Stato blocca gli effetti della sentenza di primo grado, ripristinando la validità degli atti ministeriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dimensionamento scolastico, Consiglio di Stato accoglie ricorso Mim contro Regione Campania

