Digital Omnibus per anni l' Europa ha detto di voler regolare la tecnologia Ora ci sta ripensando E mette in pausa l' AI Act
La Commissione ha presentato il Digital Omnibus per semplificare le norme tecnologiche in materia di privacy (Gdpr), cybersecurity e intelligenza artificiale. Ma ha scontentato sia gli attivisti digitali sia le Big tech. 🔗 Leggi su Wired.it
Digital Omnibus: ecco cosa potrebbe cambiare in materia di protezione dei dati personali
La bozza di Regolamento Digital Omnibus ridimensiona le rigide regole introdotte con il GDPR per semplificare la vita alle attività di piccole dimensioni e favorire lo sviluppo dell'AI
Ue. Digital Omnibus, più rischi che crescita. Meno vincoli sull'AI, ma anche meno diritti - Digital Omnibus: la grande semplificazione Ue che rischia di indebolire la protezione dei dati.
Norme UE, semplificare è necessario: ecco il Digital Omnibus - L'UE avvia una grande semplificazione normativa con il Digital Omnibus Regulation: Data Act come fulcro, sportello unico per gli incidenti, allineamento AI Act–GDPR e abrogazione P2B.
Digital Omnibus: ecco cosa potrebbe cambiare in materia di protezione dei dati personali - La Commissione al lavoro sulla semplificazione del "digital acquis", tra le novità l'aggiornamento delle definizioni di dato personale e appartenente a categorie particolari e l'introduzione di due nu ...