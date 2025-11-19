Digital Omnibus per anni l' Europa ha detto di voler regolare la tecnologia Ora ci sta ripensando E mette in pausa l' AI Act

La Commissione ha presentato il Digital Omnibus per semplificare le norme tecnologiche in materia di privacy (Gdpr), cybersecurity e intelligenza artificiale. Ma ha scontentato sia gli attivisti digitali sia le Big tech. 🔗 Leggi su Wired.it

