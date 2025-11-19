Difesa comune perché l’innovazione non è più un’opzione

L’incontro promosso da Sopra Steria Italia e dall’Ambasciata di Francia a Palazzo Farnese ha mostrato come la difesa europea stia vivendo una stagione in cui innovazione, governance dei dati e capacità industriali procedono insieme. La discussione tra istituzioni italiane e francesi, vertici militari e imprese ha fatto emergere un bisogno condiviso di strumenti comuni e di nuovi percorsi di cooperazione. La trasformazione digitale costringe infatti a ripensare modelli operativi e relazioni tra attori pubblici e privati, mentre la velocità delle minacce ibride e la pressione geopolitica spingono a un approccio integrato che valorizzi competenze, filiere e ricerca. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Difesa comune, perché l’innovazione non è più un’opzione

