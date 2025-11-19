’Dietro la leggenda l’uomo Il soggiorno ravennate di Lord Byron’
La passione per Byron produce un nuovo testo sul poeta inglese, ora celebrato nel museo ravennate meta incessante di visitatori. È stato presentato lunedì sera presso il circolo I Mulner di Ravenna la fatica letteraria di Patrizia Bianchetti che ha dato alle stampe ’Dietro la leggenda l’uomo. Il soggiorno ravennate di Lord Byron’, edito da SBC edizioni di Ravenna. Patrizia Bianchetti è nata a Ravenna dove vive. Conseguita la Laurea in Materie letterarie con una tesi dal titolo ’Ravenna fra passato e futuro’, ha insegnato nelle Scuole Superiori della città, concludendo la carriera professionale come Dirigente scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
