Dieta Mediterranea | le dritte salva-tempo per seguirla bene ogni giorno

T utti la conoscono (e ne decantano le virtù) ma in pochi – purtroppo – la seguono davvero. Anche nel nostro Paese. Parliamo della Dieta Mediterranea che proprio il 16 novembre di 15 anni fa è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Un traguardo che ha voluto celebrare quello che è, non solo, un modello alimentare sano e sostenibile, ma anche un insieme di saperi, pratiche, tradizioni e valori condivisi dalle comunità del Mediterraneo, riconosciuto anche da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dieta Mediterranea: le dritte salva-tempo per seguirla bene ogni giorno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auguri Dieta Mediterranea! LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #dietamediterranea #mangiaresano #UNESCO - facebook.com Vai su Facebook

Dieta mediterranea: @coldiretti, #grano canadese bocciato, 1 chicco su 2 con funghi e danni da insetti Vai su X

Dieta salva-ambiente a base di alghe, può sostituire il 10% del cibo - ambiente’ a base di alghe: se sostituisse il 10% dell’alimentazione umana, eviterebbe l’emissione di 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno da ... Secondo ansa.it

Dieta mediterranea Patrimonio Immateriale dell’UNESCO: la sua storia in una docuserie - Mediterranean Melodies è infatti il titolo della serie, le cui prime 4 puntate saranno disponibili da metà febbraio su Prime Video, che ripercorre la storia di questo longevo e amatissimo modello ... Lo riporta iodonna.it

Cos’è la dieta mediterranea verde e perché andrebbe seguita - La dieta mediterranea verde si sta rivelando una versione potenziata e mirata della classica dieta mediterranea, con effetti che potrebbero rallentare l’invecchiamento cerebrale in modo ancora più ... Scrive blitzquotidiano.it