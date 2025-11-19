Tre novità Didò per il Natale 2025: Puppets Pots, Blocks e Giocabox stimolano fantasia e manualità. Regalare manualità, gioco e fantasia: con Didò ogni gesto diventa scoperta. Per il Natale 2025, la pasta per giocare 100% italiana, naturale e sicura, presenta tre nuovi set pensati per stimolare immaginazione, creatività e psicomotricità di bambine e bambini a partire dai 2 anni. Didò Puppets Pots Nuovi barattoli con 220 g di pasta per giocare abbinati a morbide marionette guantino, disponibili in cinque colori e soggetti da collezionare. L’interazione tra marionetta e pasta arricchisce il gioco di ruolo, stimola l’inventiva e aumenta il divertimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Didò Natale 2025: nuovi set creativi per bambini dai 2 anni