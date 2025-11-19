Diciotto chili di droga in casa | nascosta anche nella cameretta del figlio

A Secondigliano i carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine: nel corso di una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato 18 chili di droga. Lo stupefacente - suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

