Diciotto chili di droga in casa | nascosta anche nella cameretta del figlio

Napolitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Secondigliano i carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine: nel corso di una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato 18 chili di droga. Lo stupefacente - suddiviso in 15 chili di hashish, quasi due chili di eroina e 810. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

diciotto chili droga casaNasconde 18 chili di droga nella cameretta del figlio appena nato: 29enne arrestato a Secondigliano - In casa del 29enne, precisamente nell'armadio della camera da letto del figlio neonato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 18 chili di droga di ... Da fanpage.it

diciotto chili droga casaOperaio licenziato dalla Maserati perché ha 8 chili di droga in casa: "È legittimo, saltato il vincolo fiduciario. Danno di immagine all’azienda" -  "Il possesso dello stupefacente ha avuto una vasta eco in ambito locale" ... Secondo msn.com

diciotto chili droga casaMilano, sorpreso in auto con 10 chili di hashish nascosti nel bagagliaio: in casa aveva droga e 92 mila euro in contanti, arrestato - Il 46enne, italiano, con piccoli precedenti, residente a Trezzano Rosa, ha insospettito gli agenti per le frequenti soste con la macchina a noleggio: da qui la perquisizione ... Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Diciotto Chili Droga Casa