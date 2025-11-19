DiCaprio al concerto dei Radiohead L’attore con la compagna e Maguire ‘paparazzato’ nello scatto virale

Tutti erano a caccia degli eroi della Coppa Davis, da Berrettini a Cobolli, fino a Zverev e ad Alcaraz, che alla fine ha dato forfait. Ma nessuno si immaginava che, ad appena 10 chilometri dalle Due Torri, si nascondeva un altro vip. Uno di quelli che monopolizzano giornali e tivù e per cui i paparazzi si appostano giorni pur di rubare uno scatto. Eppure, nell’era dei social, basta una foto pubblicata su Reddit, una storia su Instragram, un video virale per immortalare Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, ‘top model’ bresciana compagna dell’attore premio Oscar, al concerto dei Radiohead. Proprio lì, in mezzo alla tribunetta dedicata a Lucio Dalla, vicino alla sua dolce metà, DiCaprio ha tentato di nascondersi da sguardi indiscreti con un cappellino da baseball e una felpa con cappuccio neri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

