dibattiti serrati richiedono studio e una nuova grammatica

"Qualcosa è cambiato. Poco. Non ci sono più i bombardamenti a tappetto, ci sono bombardamenti mirati. Non si è nella fase acuta ed è un sollievo, ma gli aiuti entrano in maniera insufficiente, come i medicinali". Il cardinale Pierbattista Pizzaballa interviene in collegamento video all' Università di Milano-Bicocca. " Medio Oriente: da dove ripartire? " è il titolo e la domanda dell'evento organizzato dall'ateneo e dalla Fondazione Bicocca, in collaborazione con Pro Terra Sancta. "È molto importante, quando ci sono situazioni così complesse, evitare di dividersi in tifoserie – premette il rettore Marco Orlandi –, dobbiamo ragionare sugli eventi con testimonianze importanti, di prima mano.

