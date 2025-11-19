Diane Ladd | rivelata la causa della morte dell’attrice di Chinatown

A due settimane di distanza dalla sua scomparsa, sono state rese note le motiviazioni che hanno portato al decesso la star di Cuore selvaggio. Secondo quanto riporta People, è stata resa nota la causa della morte dell'attrice Diane Ladd, scomparsa un paio di settimane fa all'età di 89 anni, dopo una nutrita carriera sullo schermo. Madre dell'attrice Laura Dern, Diane Ladd era conosciuta per i suoi ruoli in film come Cuore selvaggio, Chinatown e Alice non abita più qui e aveva ricevuto tre candidature agli Oscar. La causa della morte di Diane Ladd Diane Ladd è scomparsa a causa di un'insufficienza respiratoria ipossica acuta su cronica, come si legge sul documento di morte; al decesso hanno contribuito anche una malattia interstiziale polmonare e una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Diane Ladd: rivelata la causa della morte dell’attrice di Chinatown

