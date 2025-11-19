Ancora guai per l’imprenditore Giambattista Di Tinco. La guardia di finanza ha sequestrato 1,4 milioni di euro di beni all’ex amministratore delegato della Dg Service, azienda di noleggio veicoli e attrezzature di Sant’Ilario, poi finita in liquidazione portando al licenziamento di tutti i dipendenti proprio per gli strascichi giudiziaria dell’operazione ‘Ottovolante’ condotta dalle Fiamme Gialle reggiane che avevano portato all’arresto dell’imprenditore per frode fiscale, usura ed estorsione, che si trova tuttora in carcere e che già era finito in manette un anno fa nell’ambito dell’inchiesta ‘Minefield’ su riciclaggio e fatture false. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Di Tinco è fiscalmente pericoloso". Sequestrati beni per 1,4 milioni