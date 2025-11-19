Di Tinco è fiscalmente pericoloso Sequestrati beni per 1,4 milioni
Ancora guai per l’imprenditore Giambattista Di Tinco. La guardia di finanza ha sequestrato 1,4 milioni di euro di beni all’ex amministratore delegato della Dg Service, azienda di noleggio veicoli e attrezzature di Sant’Ilario, poi finita in liquidazione portando al licenziamento di tutti i dipendenti proprio per gli strascichi giudiziaria dell’operazione ‘Ottovolante’ condotta dalle Fiamme Gialle reggiane che avevano portato all’arresto dell’imprenditore per frode fiscale, usura ed estorsione, che si trova tuttora in carcere e che già era finito in manette un anno fa nell’ambito dell’inchiesta ‘Minefield’ su riciclaggio e fatture false. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
