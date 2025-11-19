Di chi è il cadavere recuperato nel fiume Reno a Bologna | mistero su cause morte disposta autopsia

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo adulto è stato trovato morto nel fiume Reno tra Bologna e Calderara. Indagini aperte su cause del decesso e identità, autopsia disposta dal pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

