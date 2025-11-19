Di chi è il cadavere recuperato nel fiume Reno a Bologna | mistero su cause morte disposta autopsia
Un uomo adulto è stato trovato morto nel fiume Reno tra Bologna e Calderara. Indagini aperte su cause del decesso e identità, autopsia disposta dal pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Di chi è il cadavere recuperato nel fiume Reno a Bologna: mistero su cause morte, disposta autopsia - Un uomo adulto è stato trovato morto nel fiume Reno tra Bologna e Calderara. Segnala fanpage.it
Cadavere ripescato nel Reno, disposta autopsia - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato in mattinata nel fiume Reno, tra Bologna e Calderara di Reno. Scrive rainews.it
Cadavere ripescato dalle acque del Reno, disposta l'autopsia - Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato notato da un operaio di una vicina cava. corrieredibologna.corriere.it scrive