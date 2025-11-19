Dexter | Resurrection la stagione 2 accoglierà il villain più atteso | arriva il New York Ripper
Il creatore di Dexter: Resurrection, Clyde Phillips, conferma che il famigerato New York Ripper farà il suo debutto in scena nella seconda stagione, dopo mesi di speculazioni e hype da parte dei fan. Tra i misteri rimasti in sospeso dopo il ritorno di Dexter, uno dominava la conversazione del fandom: quando sarebbe comparso il killer più temibile del nuovo ciclo narrativo di Dexter: Resurrection? Ora la risposta è arrivata, direttamente dalla bocca dello showrunner, trasformando le teorie in certezza. Il New York Ripper entra finalmente in scena Durante l'episodio del 18 novembre del podcast Dark Passengers: A Dexter Podcast, Clyde Phillips ha sciolto l'enigma che alimentava forum e social da mesi su Dexter: Resurrection. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Clyde Phillips voleva che Dexter: Resurrection fosse “ancora più violenta”: “Avevamo pianificato due uccisioni aggiuntive. Altrimenti non ce n'erano molte nello show. Ma la rete non voleva farlo" - facebook.com Vai su Facebook
Dexter: Resurrection, la seconda stagione svela un villain mai visto ma temuto dai fan: anche il serial killer trema - La seconda stagione di Dexter promette colpi di scena: un nuovo cattivo metterà alla prova il serial killer più famoso della tv e scatena l'entusiasmo dei fan. Riporta libero.it
Dexter: Resurrection 2, lo showrunner svela il villain della nuova stagione! - Lo showrunner della seconda stagione di Dexter: Resurrection ha svelato il villain che comparirà nei nuovi episodi. Secondo serial.everyeye.it
Dexter: Resurrection, confermata la seconda stagione - Hall ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di Dexter: Resurrection in un video condiviso su YouTube: “I dettagli saranno presto disponibili, ma volevo essere il primo a dirvi che la ... Riporta tg24.sky.it