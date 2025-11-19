Dexter | Resurrection la stagione 2 accoglierà il villain più atteso | arriva il New York Ripper

Il creatore di Dexter: Resurrection, Clyde Phillips, conferma che il famigerato New York Ripper farà il suo debutto in scena nella seconda stagione, dopo mesi di speculazioni e hype da parte dei fan. Tra i misteri rimasti in sospeso dopo il ritorno di Dexter, uno dominava la conversazione del fandom: quando sarebbe comparso il killer più temibile del nuovo ciclo narrativo di Dexter: Resurrection? Ora la risposta è arrivata, direttamente dalla bocca dello showrunner, trasformando le teorie in certezza. Il New York Ripper entra finalmente in scena Durante l'episodio del 18 novembre del podcast Dark Passengers: A Dexter Podcast, Clyde Phillips ha sciolto l'enigma che alimentava forum e social da mesi su Dexter: Resurrection. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

