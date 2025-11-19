Detenuto prende a pugni poliziotto | Terza aggressione ma è stato isolato solo ora

Nuova aggressione nel carcere di Marassi. Nel reparto di alta sicurezza, martedì 18 novembre, un detenuto di 40 anni originario della Nigeria, in carcere per reati legati al traffico di droga, ha preso a pugni un agente della polizia penitenziaria, portato poi in ospedale per essere curato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

