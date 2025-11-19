Deschamps porta in tribunale un giornalista che lo definì bugiardo | chiede un risarcimento fragoroso
Didier Deschamps porta in Tribunale un giornalista francese, Daniel Riolo, che gli diede del bugiardo in una trasmissione radiofonica parlando di Benzema. Deschamps pretende un risarcimento economico irrisorio, ma vuole che il giornalista legga un comunicato in diretta in caso di condanna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
