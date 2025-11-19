Derubata in strada ladri usano le carte dal tabaccaio

Prima il furto del portafogli, poi l’utilizzo delle carte rubate in una tabaccheria. Infine, le manette.Un 30enne peruviano è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte in viale Coni Zugna, a Milano, nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sono ragazzi tra i 19 e i 23 anni. La vittima è stata agganciata da una giovane del gruppo. E’ stata percossa utilizzando anche un bidone della spazzatura e delle bottiglie, poi derubata quando era in strada incosciente - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, ragazza derubata insegue i ladri e li fa arrestare - È finito giusto sull'asciugamano che un gruppo di studentesse universitarie aveva steso sulla spiaggia dietro la nave di ... ilmessaggero.it scrive

Anziana disabile derubata vicino Roma: spariti oro, soldi e gioielli. Il volto dei ladri nei video - Il fatto che abbiano agito in pieno giorno, con il rischio di essere visti da altri residenti, lascia pensare che siano andati a colpo sicuro, magari sapendo che in quel momento in casa c'era solo la ... Come scrive ilmessaggero.it