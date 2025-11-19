Derubata in strada ladri usano le carte dal tabaccaio

Milanotoday.it | 19 nov 2025

Prima il furto del portafogli, poi l’utilizzo delle carte rubate in una tabaccheria. Infine, le manette.Un 30enne peruviano è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte in viale Coni Zugna, a Milano, nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

