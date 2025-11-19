Derby Inter-Milan Pulisic c’è E si torna anche a parlare di rinnovo | tutti i dettagli
Christian Pulisic giocherà, in attacco, in coppia con Rafael Leao nel derby Inter-Milan di domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà la prima volta in stagione dopo il rodaggio avvenuto in estate. E si torna a parlare di rinnovo del. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
