Derby Inter-Milan Pulisic c’è E si torna anche a parlare di rinnovo | tutti i dettagli

19 nov 2025

Christian Pulisic giocherà, in attacco, in coppia con Rafael Leao nel derby Inter-Milan di domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà la prima volta in stagione dopo il rodaggio avvenuto in estate. E si torna a parlare di rinnovo del. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it



© Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Pulisic c’è. E si torna anche a parlare di rinnovo: tutti i dettagli

