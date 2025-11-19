Derby Collovati | Mi aspetto una partita tattica Giocatori come Modric e Calhanoglu possono determinarla

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, presenta il derby atteso di domenica: si aspetta una sfida equilibrata, tattica e decisa dalle giocate dei campioni. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

