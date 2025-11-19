Derby Collovati | Mi aspetto una partita tattica Giocatori come Modric e Calhanoglu possono determinarla

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, presenta il derby atteso di domenica: si aspetta una sfida equilibrata, tattica e decisa dalle giocate dei campioni. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby, Collovati: “Mi aspetto una partita tattica. Giocatori come Modric e Calhanoglu possono determinarla”

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Collovati: "Mi aspetto un derby tattico ed equilibrato. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola" Vai su X

Si avvicina il derby: ecco la TOP XI misto di 2 squadre Poi c'è un'altra Top: Collovati a Ronaldo, passando per Pirlo! I doppi ex di Inter e Milan: per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com Vai su Facebook

Collovati: "Mi aspetto un derby tattico ed equilibrato. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola" - C'è tanta, tantissima storia di derby nelle parole di Fulvio Collovati a Pianeta Milan, dove l'ex giocatore di entrambe le squadre milanesi ha poi parlato anche dell'incrocio tra Inter e Milan all'ori ... Come scrive msn.com

Albertini sul derby: “Mi aspetto un bel derby, vedo il Milan…” - Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni dei giornalisti ì al Gran Galà del Calcio AIC in cui ha parlato del Milan ... Segnala msn.com

Ancelotti sul derby di Milano: "Mi aspetto una partita bloccata. Sarà equilibrato come la Serie A" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti, grande ex giocatore ed ex allenatore rossonero, ha rilasciato queste parole sul derby di Milano in programma dopo la sosta per le nazionali:. Lo riporta milannews.it