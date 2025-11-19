Denso ennesima doccia fredda | per i sindacati investimenti fermi
Tempo di lettura: < 1 minuto “DENSO: Congelati investimenti per 20 milioni: La riunione tenutasi ieri all’Unione Industriali di Avellino con la Direzione Nazionale della Denso, ha confermato le preoccupazioni delle segreterie provinciali e delle RSU di FIM-FISMIC-UGLM. La crisi di Stellantis e l’interrogazione parlamentare presentata all’inizio dell’estate, hanno contribuito a far maturare questa scelta. La quota pubblica di otto milioni è stata sospesa per almeno 6 mesi. o Lo scontro pubblico e la conseguente spaccatura sindacale, mette a rischio altri 200 posti di lavoro. Le segreterie provinciali di Fim,Fismic, Uglm e la maggioranza delle RSU hanno evidenziato che devono essere chiarite e superate le preoccupazioni e gli ostacoli per evitare di compromettere la possibile ripresa e per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con l’Amministratore Delegato del Gruppo che si terrà ad Avellino nel mese di gennaio 2026?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
