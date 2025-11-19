Denso congelati investimenti per 20 milioni
La riunione tenutasi ieri all'Unione Industriali di Avellino con la Direzione Nazionale della Denso, ha confermato le preoccupazioni delle segreterie provinciali e delle RSU di FIM-FISMIC-UGLM. La crisi di Stellantis e l'interrogazione parlamentare presentata all'inizio dell'estate, hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il colostro è il primo "latte" prodotto dalla madre (mucca, pecora, capra…) nelle prime ore dopo il parto. Non è un "latte normale”: è più denso, giallognolo e molto ricco di anticorpi, proteine e vitamine. Per i piccoli animali nati da poco (come vitelli, agnelli e cap - facebook.com Vai su Facebook
Denso, la denuncia dei sindacati “congelati investimenti per 20 milioni” - “La riunione tenutasi ieri all’Unione Industriali di Avellino con la Direzione Nazionale della Denso, ha confermato le preoccupazioni delle segreterie provinciali e delle RSU di FIM- irpinianews.it scrive