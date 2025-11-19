della briotta il ricordo della sua ponte

Il parlamentare, il dirigente politico, l’insegnante, il sindaco, lo storico e l’uomo legato alle sue origini contadine, alle battaglie antifasciste, ma soprattutto alla sua terra, e in particolare alla comunità di Ponte, della quale è stato indimenticato e amato sindaco socialista per oltre vent’anni. Un amore ricambiato da Ponte che, a cento anni dalla nascita, mercoledì 26 novembre renderà omaggio a Libero Della Briotta, con un incontro a partire dalle 18 al Teatro comunale di piazza Bernardino Luini. Un appuntamento che segue quello del 10 giugno scorso in occasione dei 40 anni dalla scomparsa del senatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

