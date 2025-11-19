Delitto Poggi Sempio | C' è accanimento

21.30 "Un po' sì, non posso negarlo, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma.". A dirlo è Andrea Sempio, intervistato da Bruno Vespa a "5 Minuti" su Rai 1. "Io al momento non ho una vita","è come essere ai domiciliari", aggiunge. Sempio è indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta sull' uccisione di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

#Garlasco, Ecco le foto della casa la mattina del delitto di Chiara Poggi #Mattino5 Vai su X

Delitto di Garlasco, le impronte esaminate sono di Marco Poggi e di un carabiniere: sono state lasciate sulle porte del garage e di ingresso - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Sempio: «C'è accanimento, spero in buona fede» - L'indagato per il delitto di Chiara Poggi a bruno Vespa: «Non ho una vita, sto chiuso nelle mia cameretta. Lo riporta msn.com

Sempio: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita" - Indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio si sfoga in tv da Bruno Vespa: “Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì. Riporta msn.com

Delitto di Garlasco: si è incappati nel muro oltre cui non si andrà? Lovati a Lo Stato delle Cose: “È Stasi che ha coperto gli assassini” - Massimo Lovati racconta ancora come e chi gli ha fornito la perizia del generale Garofano sul DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi e, nel ribadire il nome di un giornalista ormai deced ... Segnala mowmag.com