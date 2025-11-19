Delitto Garlasco Sempio | Mi sento perseguitato? Un po’ sì

“ Un po’ sì, non posso negarlo. Sì, è ormai una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c’è, spero in buona fede”. Lo ha detto Andrea Sempio, rispondendo alla domanda di Bruno Vespa, nella trasmissione Cinque Minuti su Rai1 che andrà in onda stasera, se si sentisse perseguitato. “Io al momento non ho una vita – ha affermato – sono tornato a nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso fare niente, non posso avere una vita, è come essere ai domiciliari “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

