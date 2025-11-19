Delitto di Garlasco Sempio | C' è accanimento non ho una vita sto chiuso nella mia cameretta Spero nella buona fede

L'indagato per il delitto di Chiara Poggi in tv da Bruno Vespa: «Non ho una vita, sto chiuso nelle mia cameretta. come fossi ai domiciliari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Delitto di Garlasco, Sempio: «C'è accanimento, non ho una vita, sto chiuso nella mia cameretta. Spero nella buona fede»

Scopri altri approfondimenti

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Mi sento un po’ perseguitato, sono chiuso nella mia cameretta” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Delitto di Garlasco, annullato il terzo sequestro per Venditti. #lapresse #cronaca #garlasco Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2025/11/17/delitto-di-garlasco-annullato-il-terzo-sequestro-per-venditti/ - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: si è incappati nel muro oltre cui non si andrà? Lovati a Lo Stato delle Cose: “È Stasi che ha coperto gli assassini” - Massimo Lovati racconta ancora come e chi gli ha fornito la perizia del generale Garofano sul DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi e, nel ribadire il nome di un giornalista ormai deced ... Scrive mowmag.com

Sempio: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita" - Indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio si sfoga in tv da Bruno Vespa: “Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì. Come scrive msn.com

Delitto di Garlasco, Sempio: «C'è accanimento, spero in buona fede» - L'indagato per il delitto di Chiara Poggi a bruno Vespa: «Non ho una vita, sto chiuso nelle mia cameretta. Segnala msn.com