Delitto di Garlasco Sempio | C' è accanimento non ho una vita Spero nella buona fede

L'indagato per il delitto di Chiara Poggi a Bruno Vespa: «Non ho una vita, sto chiuso nelle mia cameretta. come fossi ai domiciliari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Delitto di Garlasco, Sempio: «C'è accanimento, non ho una vita. Spero nella buona fede»

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Mi sento un po' perseguitato, sono chiuso nella mia cameretta"

Delitto di Garlasco, annullato il terzo sequestro per Venditti.

Sempio: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita" - Indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio si sfoga in tv da Bruno Vespa: "Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì.

Delitto di Garlasco: si è incappati nel muro oltre cui non si andrà? Lovati a Lo Stato delle Cose: "È Stasi che ha coperto gli assassini" - Massimo Lovati racconta ancora come e chi gli ha fornito la perizia del generale Garofano sul DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi e, nel ribadire il nome di un giornalista ormai deced ...

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: "Mi sento un po' perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese" - L'intervista di Bruno Vespa ad Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi: "Non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta ...