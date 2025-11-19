Delitto di Garlasco | Nuovi Misteri e Distrazioni allontanano la Verità su Chiara Poggi

Delitto di Garlasco: Tra Nuove Impronte e Filone Corruzione, La Verità su Chiara Poggi Tarda ad Arrivare. Sono trascorsi diciotto anni dal tragico delitto di Garlasco, dove la giovane Chiara Poggi fu brutalmente uccisa il 13 agosto 2007, eppure il caso non sembra trovare una soluzione definitiva. Anzi, continui aggiornamenti e situazioni collaterali sembrano allontanare l’attenzione dalla ricerca di chi ha commesso questo efferato omicidio, gettando fumo sulla verità. Alberto Stasi e le Impronte Misteriose: Un Colpevole Non Più Certo?. Chiunque segua la cronaca si trova quotidianamente o quasi ad ascoltare notizie su questa incresciosa e delicata realtà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

