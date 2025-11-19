Delitto di Garlasco e sistema Pavia la Procura di Brescia ricorre in Cassazione

Brescia, 19 novembre 2025 - Nuova puntata della disputa giudiziaria sul sistema Pavia e omicidio di Garlasco dopo le decisioni del Riesame sul sequestro dei dispositivi informatici nell’ambito di un ’inchiesta allargata della Procura di Brescia. Il Riesame. La Procura di Brescia è pronta a a depositare i ricorsi in Cassazione contro gli annullamenti da parte del Riesame dei decreti di sequestro dei dispositivi informatici, tra cui quelli dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nelle   due indagini   intrecciate, ossia quella per corruzioni in atti giudiziari sul caso Garlasco e l'altra per corruzione e peculato sul cosiddetto "sistema Pavia ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

