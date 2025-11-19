Delitto di Garlasco Andrea Sempio | Mi sento un po’ perseguitato sono chiuso nella mia cameretta

19 nov 2025

L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a “Cinque minuti”: “Io al momento non ho una vita, è come essere ai domiciliari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

