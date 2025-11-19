Delitto di Garlasco Andrea Sempio | Mi sento un po’ perseguitato sono chiuso nella mia cameretta
L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a “Cinque minuti”: “Io al momento non ho una vita, è come essere ai domiciliari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
#Garlasco, Ecco le foto della casa la mattina del delitto di Chiara Poggi #Mattino5 Vai su X
+++ Delitto di #Garlasco, esclusiva: L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto l’invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di #Pavia Mario Venditti. Non è indagato. +++ - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco in TV, il doppio killer e la certezza choc su Stasi innocente: le ultime news - Prende quota l’ipotesi di più assassini e armi del delitto: l’ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si dice sicuro sul ruolo di Alberto Stasi: ultime news ... Lo riporta libero.it
Delitto Garlasco, Riesame annulla di nuovo sequestro dei dispositivi a Venditti: “Restituitemi cellulari e pc” - Il Tribunale del Riesame ha nuovamente annullato il sequestro dei dispositivi elettronici confiscati durante la perquisizione del 26 settembre all'ex magistrato ... Riporta fanpage.it
Delitto Garlasco, spunta un nuovo testimone/ “Sentito Massimo Lovati dare dell’assassino ad Andrea Sempio…” - Garlasco, novità su Massimo Lovati: un testimone sostiene di avergli sentito dare dell'assassino ad Andrea Sempio ... Segnala ilsussidiario.net