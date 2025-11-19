Delitto di Garlasco Andrea Sempio e la confessione tv | Mi sento un po' perseguitato un certo accanimento c' è Non ho più una vita

Pavia, 19 novembre 2025 - " Se mi sento perseguitato? Un po' sì', non posso negarlo". Ospite di "Cinque minuti", in onda stasera dopo il Tg1, Andrea Sempio risponde così a Bruno Vespa che gli chiede se si sente perseguitato. "E' una cosa che periodicamente ricapita - spiega Sempio - ci ricadi dentro, un certo accanimento c'è, spero in buona fede. Io al momento non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso li, non posso fare niente, è come essere ai domiciliari ". Garlasco, le cento “firme” nel giallo: il killer, le contaminazioni il giorno dell’omicidio e il rebus impronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e la confessione tv: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita"

