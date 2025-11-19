Delirio al GF | Jonas furibondo inveisce contro Omer che si abbassa i pantaloni Regia costretta a staccare

Tra Omer e Jonas sembrava che le acque si fossero ormai calmate, invece era soltanto la quiete prima della tempesta, esplosa oggi nella casa del Grande Fratello al punto che la regia è costretta a staccare, mentre gli altri tentavano di separarli. Il gesto di Omer. Tutto nasce dal gesto di Omer che, un po’ a sorpresa, si abbassa i pantaloni come a voler mostrare le sue grazie (coperte però dalla camicia) agli altri, tra cui Rasha, Anita e Francesca. Non Omer che stava per mostrare i grossi motivi sono a terra aiutatemi #grandefratello #rashmer pic.twitter.com7UqzL63z6o — FioG (@FioG00) November 19, 2025 Un comportamento che inizialmente fa sorridere alcuni ma poi inviperire altri, tra cui Simone: C’è mia sorella che sta guardando il programma e ha visto un uomo che voleva far vedere il pisello a mia madre sbotta l’attore, mentre va su e giù per il giardino, evidentemente fin troppo innervosito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

