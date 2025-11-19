Delirio a Curacao un’intera isola in festa | è lo Stato più piccolo della storia a qualificarsi ai Mondiali | Video

Ravenna, Livorno, Rimini, Cagliari. Non sono le tappe di un tour estivo ma le città italiane con una popolazione simile pari (o quasi pari) a quella di Curacao. Che incredibilmente andrà ai mondiali, da paese più piccolo ad essersi mai qualificato. Decisivo il pareggio a Kingston contro la Giamaica, uno 0 a 0 difeso stoicamente (soprattutto nel secondo tempo) contro la seconda classificata del gruppo B della CONCAF. La piccola isola era prima alla vigilia, ma con un solo punto di vantaggio. La selezione caraibica è allenata dall’olandese Dick Advocaat, che ora farà incetta di record e statistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

