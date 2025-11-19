Debiti e cure mediche il portafoglio di monzesi e brianzoli piange | è boom di prestiti

Monzatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portafoglio di monzesi e brianzoli piange e nel territorio è boom di prestiti. Per comprare l'auto. Usata. O ancora per ristrutture la casa o per le spese mediche. Ma soprattutto per pagare i debiti e affrontare le spese impreviste. I dati arrivano dall'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

