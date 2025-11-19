Debiti azzerati dal tribunale un altro imprenditore in crisi attende il decreto del giudice

Al tribunale di Messina c'è una seconda richiesta di esdebitazione del debito. La prima e storica per Palazzo Piacentini, seguita dall'avvocato Giorgia Pruiti Ciarello, è andata a buon fine (non per i creditori in attesa tra cui lo Stato) e il debitore non dovrà versare un solo euro dei 300mila. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

