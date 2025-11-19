De Siervo ci va giù pesante | Decreto Dignità? Sta penalizzando il sistema sportivo italiano L’AD di Lega Serie A distingue due necessità
De Siervo non ha alcun dubbi: «Il Decreto Dignità è uno strumento sbagliato, serve un tavolo con il Governo». Le parole dell’AD della Lega Serie A. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha lanciato un appello urgente alla politica per una revisione delle norme sul gioco d’azzardo. Intervenuto al Social Football Summit di Torino, De Siervo ha analizzato gli effetti del Decreto Dignità sul sistema sportivo italiano. Il dirigente ha riconosciuto che il decreto ha un principio giusto, ma ha avuto applicazioni sbagliate che stanno danneggiando pesantemente lo sport. De Siervo ha subito distinto le due necessità in gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
