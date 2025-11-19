De Leo ct Malta | Mihajlovic lo porto dentro di me sempre Con la Finlandia emozione unica Vi do dei nomi per la Serie A

Francesco De Leo, commissario tecnico di Malta, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Rompipallone. La vittoria contro la Finlandia, pur non bastando per la qualificazione ai Mondiali, ha rappresentato un momento di forte festa per la nazione. È stata una serata intensa, vissuta con emozione dal gruppo e dallo staff, un risultato che ha confermato la crescita della squadra e il valore del lavoro svolto. Nel suo racconto emerge il legame con Sinisa Mihajlovic, guida morale ancora presente nel suo percorso. De Leo ha parlato anche del futuro del calcio maltese e dei giocatori che potrebbero arrivare in Serie A, indicando nomi e prospettive.

