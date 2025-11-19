Ddl Violenza sì a Cameraora al Senato

12.20 Ok all'unanimita', da parte dell'Aula della Camera, con 227 voti favorevoli e nessun voto contrario, alla proposta di legge di modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale in materia di Violenza sessuale e di libera manifestazione di consenso. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il testo prevede che "chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest' ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

