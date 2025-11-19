L’universo DC continua a sorprendere con sviluppi sempre più sorprendenti sui personaggi e le loro possibili fusioni. L’attenzione si concentra ora su un imminente scontro tra due dei protagonisti più potenti, Cyborg e Swamp Thing, all’interno della serie Titans #30. Un’occasione unica per esplorare un possibile fusione epica tra natura e tecnologia, che potrebbe cambiare le dinamiche del loro universo narrativo. la sfida tra cyborg e swamp thing in titans #30. Nel contesto del grande evento DC K.O., il nuovo numero di Titans, in uscita il 17 dicembre 2025, vedrà protagonisti Cyborg e Swamp Thing in un match ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - DC svela la fusione epica tra swamp thing e cyborg in un eroe che impressiona