DAZN Azzi scuote il Social Football Summit | La Serie A gratis non può esistere

Il CEO ribalta il mito del free-to-air spiegando numeri, sostenibilità e la nuova strategia che porta alcuni big match in chiaro senza intaccare il valore del campionato. Il dibattito sulla sostenibilità economica del calcio moderno e la cruciale dicotomia tra offerta gratis e premium ha trovato una cornice autorevole al Social Football Summit in corso a Torino. Al centro della discussione, nel p. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN, Azzi scuote il Social Football Summit: «La Serie A gratis non può esistere»

Approfondisci con queste news

IL PENSIERO - Azzi, CEO di DAZN: "Il calcio nasce popolare nel cuore dei tifosi, mentre il suo valore premium è definito dalle leghe" ift.tt/NGsRagc Vai su X

Stefano Azzi, CEO di DAZN al SFS: "Perché il calcio in tv dovrebbe essere gratis? Bisogna diffondere la cultura della legalità" - Al Social Football Summit, evento che si tiene all'Allianz Stadium, ha parlato il CEO di DAZN Stefano Azzi: "Il calcio gratis non è mai esistito". Si legge su ilbianconero.com

DAZN, il ceo Azzi: “Il calcio nasce popolare nel cuore dei tifosi, mentre il suo valore premium è definito dalle leghe. Oggi nuovi spazi di accesso e visione” - Al Social Football Summit 2025, durante la cerimonia degli SFS Awards, DAZN è stata riconosciuta come “Media Broadcaster of the Year” per il suo contributo all’innovazione e allo sviluppo del mercato ... Segnala msn.com

Blitz anti pezzotto, identificati oltre duemila utenti: «Fino a 5mila euro di multa». La soddisfazione di Dazn e Sky - «Innanzitutto, bisogna riconoscere lo sforzo posto in essere da tutte le istituzioni che, con diverso ruolo, stanno combattendo questa piaga sociale: Parlamento, che ha adottato il nuovo quadro ... Lo riporta leggo.it