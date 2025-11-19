Un punto senza brividi per Flavio Cobolli nel secondo match dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Austria. Il tennista romano liquida il numero uno austriaco Filip Misolic in due set, 6-1, 6-3, portando all'Italia il secondo punto e la garanzia di approdare nella semifinale di venerdì contro il Belgio. Nessuna incertezza per l'atleta azzurro, che inizia il match strappando il servizio all'avversario nel primo gioco e tiene la partita nei giusti binari. Dunque, Italia 2-0 sull'Austria, senza inciampi. Non sbaglia questa volta Cobolli, che al suo esordio con la maglia azzurra lo scorso anno a Bologna era stato sconfitto dal belga Zizou Bergs, che ritroverà tra due giorni sulla strada verso la finale di domenica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Davis, l'Italia batte l'Austria 2-0 e vola in semifinale contro il Belgio. Cobolli domina contro Misolic