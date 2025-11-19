dave bautista trap house migliora il punteggio di rotten tomatoes dopo adattamento di game of roses

Il debutto nelle sale di Trap House segna un importante riscatto per l’attore Dave Bautista, dopo il difficile riscontro ottenuto con la sua precedente apparizione in una produzione ispirata a un’opera di George R.R. Martin. Questa nuova pellicola dinamica e ricca di azione mira a consolidare la posizione dell’attore nel genere crime, affrontando temi di tensione, comicità e drammi familiari in un mix che ha catturato l’attenzione critica e degli spettatori. ricezione critica e progressione del punteggio su Rotten Tomatoes. risultati dell’esordio nelle sale. Da quando è stato distribuito il 14 novembre, Trap House ha ottenuto un punteggio del 63% sulla piattaforma Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

